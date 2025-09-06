На участке Московского проспекта в Брянске сделали дополнительную полосу

Дополнительную полосу движения заасфальтировали на участке Московского проспекта в Брянске. Работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном управлении автодорог.
Новая полоса расположена в районе перекрестка с улицей Шолохова по направлению к выезду из города. Она находится на ремонтируемом отрезке Московского проспекта от моста через реку Десну до путепровода через железнодорожные пути. Протяженность участка составляет 2,7 км.
Также на этом объекте уложили новый слой асфальтового покрытия и частично нанесли разметку. Сейчас подрядная бригада устанавливает пешеходное ограждение и приводит в порядок тротуары. Еще специалисты сделали там заездные карманы и обустроили посадочные площадки на остановках «Западная» и «Школа № 51». Затем на них смонтируют современные автопавильоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.