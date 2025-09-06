На участке Московского проспекта в Брянске сделали дополнительную полосу

Также на этом объекте уложили новый слой асфальтового покрытия и частично нанесли разметку. Сейчас подрядная бригада устанавливает пешеходное ограждение и приводит в порядок тротуары. Еще специалисты сделали там заездные карманы и обустроили посадочные площадки на остановках «Западная» и «Школа № 51». Затем на них смонтируют современные автопавильоны.