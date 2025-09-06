Ричмонд
Главный репродуктолог Новосибирска развеяла мифы о сексе после 40

Специалист отмечает важность обследования: снижение влечения может быть симптомом диабета, щитовидки или онкологии.

Для лиц старше 18 лет.

Главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина рассказала, что сексуальное желание зависит не только от возраста, но и от гормонов, стресса, здоровья и эмоциональной близости. Об этом сообщает «ЧС Инфо».

— У мужчин с возрастом падает тестостерон, у женщин — эстрогены в менопаузу, — пояснила она. — Но это не значит, что сексуальность исчезает. Миф, что после 50 интерес к интиму пропадает, давно пора развеять.

На либидо влияют депрессия, хронические болезни, приём антидепрессантов и гормональная терапия. Важно обследоваться: снижение влечения может быть симптомом диабета, щитовидки или онкологии.

Психолог Елена Наку добавила: главный враг секса — выгорание.

— Пары говорят: «Нам некогда, мы устали». Но секс начинается в голове — это диалог, доверие, близость, — отметила она.

Специалисты призывают не молчать о проблемах. Откровенные разговоры с врачом и партнёром — ключ к здоровой интимной жизни. А сексуальное просвещение — важная часть заботы о себе.

