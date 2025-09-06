В 2026 году в лагерях Тверской области создадут два новых жилых корпуса

Два современных быстровозводимых жилых корпуса установят в детских оздоровительных лагерях Тверской области в 2026 году. Укрепление материально-технической базы подобных учреждений соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в аппарате правительства региона.
Модульные здания, в которых будут проживать отдыхающие и вожатые, разместят на территории загородных лагерей «Лесная сказка» и «Буревестник». Они находятся в Бежецком и Калязинском муниципальных округах. Ежегодно летом там отдыхают около 1 тысячи ребят.
Отметим, что каждый корпус рассчитан примерно на 60 человек. В них оборудуют жилые комнаты, санитарные помещения и веранды. Особое внимание уделят созданию комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.