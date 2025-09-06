Курский областной перинатальный центр приобрел новое оборудование для ЭКО

Современное оборудование для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) закупили в Курский областной перинатальный центр. Процедуру можно пройти бесплатно по полису ОМС при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В учреждении установили антивибрационный стол и лазерную систему для преимплантационного генетического тестирования эмбрионов. Кроме того, в сентябре поступит плазменный стерилизатор — оборудование позволяет повысить качество обработки медицинских инструментов, что особенно важно для безопасности пациентов.
«Преимплантационное генетическое тестирование — это современная методика, которая повышает эффективность ЭКО и улучшает исходы беременности. Система позволяет выявить хромосомные аномалии у эмбриона и минимизировать риск развития генетических заболеваний», — рассказала главный врач перинатального центра Маргарита Антюхина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.