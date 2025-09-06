Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за перекрытия движения в центре Перми автобусы пустят в объезд

Изменения в маршрутах вступят в силу с понедельника.

Ряд автобусных маршрутов временно изменят из-за ограничений движения в центре Перми, сообщили в городском департаменте транспорта.

Движение на перекрёстке улиц Ленина и Попова будет перекрыто, так что автобусы пустят в объезд с 8 сентября — и вплоть до окончания работ на этом участке и снятия ограничений.

В сторону улицы Ленина:

Автобусы № 2, 15, 20, 67, 72 и 7 т пойдут по улицам Екатерининской и Крисанова.

Автобус № 53 — по улицам Луначарского и Попова.

В сторону Центрального рынка:

Автобус № 67 будет следовать по улицам Крисанова и Луначарского.

Автобус № 72 — по улицам Попова и Екатерининской.

В департаменте транспорта администрации Перми также отметили, что трамваи № 5 и № 11 будут ходить по своим обычным маршрутам.