Из-за перекрытия движения в центре Перми автобусы пустят в объезд

Ряд автобусных маршрутов временно изменят из-за ограничений движения в центре Перми, сообщили в городском департаменте транспорта.
Движение на перекрёстке улиц Ленина и Попова будет перекрыто, так что автобусы пустят в объезд с 8 сентября — и вплоть до окончания работ на этом участке и снятия ограничений.
В сторону улицы Ленина:
Автобусы № 2, 15, 20, 67, 72 и 7 т пойдут по улицам Екатерининской и Крисанова.
Автобус № 53 — по улицам Луначарского и Попова.
В сторону Центрального рынка:
Автобус № 67 будет следовать по улицам Крисанова и Луначарского.
Автобус № 72 — по улицам Попова и Екатерининской.
В департаменте транспорта администрации Перми также отметили, что трамваи № 5 и № 11 будут ходить по своим обычным маршрутам.