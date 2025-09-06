В Краснодаре открыли первый транспортно-дорожный класс

«Глядя на вас, вспоминаю себя в 11 классе, и переполняют эмоции. У меня любовь к отрасли осталась на всю жизнь. Конечно, не все станут транспортниками, дорожниками, но, я уверен, что эти знания вам обязательно пригодятся», — сказал Евгений Наумов, который закончил автодорожный факультет КубГТУ.