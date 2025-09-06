Ричмонд
В Краснодаре открыли первый транспортно-дорожный класс

Глава Краснодара подарил 3D-принтер ученикам транспортно-дорожного класса.

Источник: Андрей Зубов/пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре открыт первый транспортно-дорожный класс на базе школы № 98. Ребята изучат, какие есть профессии в сферах дорожного строительства и транспорта, планируется, что они будут посещать предприятия, связанные с работой отрасли, и специализированные выставки. Занятия будут проходить по субботам.

«Глядя на вас, вспоминаю себя в 11 классе, и переполняют эмоции. У меня любовь к отрасли осталась на всю жизнь. Конечно, не все станут транспортниками, дорожниками, но, я уверен, что эти знания вам обязательно пригодятся», — сказал Евгений Наумов, который закончил автодорожный факультет КубГТУ.

На открытие нового класса глава города подарил школьникам 3D-принтер. Школьники также попросили открыть еще один класс — машиностроительный. Наумов обещал подумать над этим предложением.