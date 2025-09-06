В донском центре аграрного лидерства началось обучение в медиашколе

Обучение организовали в два заезда, которые соберут около 200 человек. Первый из них прошел с 1 по 3 сентября. Медиашкола объединила журналистов, блогеров, студентов направлений агропромышленного комплекса и медиа, а также фермеров. Второй заезд стартует 6 сентября.