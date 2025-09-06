Ричмонд
В донском центре аграрного лидерства началось обучение в медиашколе

Журналисты, блогеры, фермеры и студенты научатся создавать качественный контент о жизни на селе.

Источник: Национальные проекты России

Межрегиональная медиашкола «МедиаПоля», работающая по нацпроекту «Молодежь и дети», стартовала в центре аграрного лидерства «Молодежная станица “Дон”». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Обучение организовали в два заезда, которые соберут около 200 человек. Первый из них прошел с 1 по 3 сентября. Медиашкола объединила журналистов, блогеров, студентов направлений агропромышленного комплекса и медиа, а также фермеров. Второй заезд стартует 6 сентября.

В процессе обучения слушатели научатся создавать качественный контент о жизни на селе. Также они узнают, как монетизировать свои усилия, выстраивать партнерства и искать гранты.

«Участники пройдут курс повышения квалификации и получат удостоверение установленного образца. Итогом медиашколы станет создание “Ассоциации сельских блогеров” — сообщества, которое будет работать над формированием позитивной медиаповестки», — рассказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.