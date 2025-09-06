Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два нелегальных ларька снесли в Петербурге

Товар и торговое оборудование изъяты.

Источник: t.me/spb_zakon

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели рейды в Красносельском и Приморском районах, в ходе которых были выявлены и демонтированы незаконные торговые объекты.

— В ларьках осуществлялась продажа фруктов, овощей и выпечки без соответствующих разрешений, — рассказали в пресс-службе Комитета.

В Красносельском районе владельцы самовольно установили киоск, который аккуратно перенесли на склад временного хранения. В Приморском районе также был обнаружен незаконный объект торговли, где составили протокол. Товар и торговое оборудование изъяты.

За прошедшую неделю сотрудники комитета составили более 40 административных протоколов за реализацию товаров в не предназначенных для этого местах. Мониторинг осуществлялся в том числе с использованием платформы «Безопасный город», которая помогает выявлять нарушения в сфере нестационарной торговли.