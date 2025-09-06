Два нелегальных ларька снесли в Петербурге

За прошедшую неделю сотрудники комитета составили более 40 административных протоколов за реализацию товаров в не предназначенных для этого местах. Мониторинг осуществлялся в том числе с использованием платформы «Безопасный город», которая помогает выявлять нарушения в сфере нестационарной торговли.