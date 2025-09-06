В приамурском селе Нижняя Полтавка модернизировали библиотеку

Библиотеку расширили, теперь она занимает не только второй, но и первый этаж здания. Также специалисты выполнили косметический ремонт, установили часть новой мебели и современное оборудование. В частности, в учреждении сделали интерактивный пол, разместили телескоп, карту звездного неба и глобус. А книжный фонд пополнили около 2 тысяч изданий.