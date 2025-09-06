В приамурском селе Нижняя Полтавка модернизировали библиотеку

Библиотеку, расположенную в здании Дома культуры в селе Нижняя Полтавка Амурской области, модернизировали по модельному стандарту. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном правительстве.
Библиотеку расширили, теперь она занимает не только второй, но и первый этаж здания. Также специалисты выполнили косметический ремонт, установили часть новой мебели и современное оборудование. В частности, в учреждении сделали интерактивный пол, разместили телескоп, карту звездного неба и глобус. А книжный фонд пополнили около 2 тысяч изданий.
Также в библиотеке позаботились о посетителях с ограниченными возможностями здоровья. Для них смонтировали пандус и систему вызова персонала, закупили настольную лупу с подсветкой, портативный видеоувеличитель и другую технику. Отметим, что торжественное открытие обновленного учреждения состоится в конце сентября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.