Мобильный центр здоровья сменил адрес в Калининграде

Министерство здравоохранения Калининградской области сообщило о переносе мобильного центра экспресс-диагностики. С 5 сентября и до конца месяца он будет работать в сквере у монумента «Мать-Россия» (ориентир — ТРЦ «Европа», ул. Театральная, 30).