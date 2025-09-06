Мобильный центр здоровья сменил адрес в Калининграде

Передвижной комплекс функционирует в рамках областного проекта «Калининградская область — здоровый регион» и дополняет два других мобильных пункта — на площади Победы и в Южном парке.
Посетителям центра предлагают пройти обследования, которые входят в первый этап диспансеризации. Среди них — общий анализ крови, проверка уровня глюкозы и холестерина, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, а также базовые антропометрические измерения.
Кроме того, в мобильном пункте можно сделать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции.
Центр открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, без выходных.