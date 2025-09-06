Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове во время ночного рейда инспекторы ГАИ выявили более 60 нарушений ПДД

Каждое второе нарушение в ночном рейде ГАИ по Ростову — тонировка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове прошел масштабный ночной рейд, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции донской столицы совместно с коллегами из областного управления работали с восьми вечера пятого сентября до четырех утра следующего дня.

За этот период инспекторы выявили и пресекли 64 нарушения Правил дорожного движения. Абсолютное большинство из них, а именно 31 случай, было связано с управлением автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Помимо тонировки, частыми нарушениями стали несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также отказ уступить дорогу пешеходам. В ходе рейда также были зафиксированы случаи управления транспортным средством без документов и в состоянии опьянения.

Подпишись на нас в Telegram.