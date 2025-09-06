Ричмонд
Пьяную женщину, которая везла детей в школу, остановили в Гродно

В Гродно остановили женщину, которая пьяная за рулем везла дочерей в школу.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно остановили женщину, которая ехала за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Как сообщили правоохранители, внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Audi, который двигался с выключенными фарами.

Машину остановили, за рулем находилась 49-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне также находись две ее дочери, девочки 14-ти лет.

Женщина отрицала, что села за руль пьяная, по ее словам, накануне она выпила вина. Фигурантка просила сотрудников ГАИ отпустить ее, чтобы отвести дочерей в школу, а самой отправиться на работу.

Однако ее отправили на освидетельствование, результаты которого подтвердили подозрения сотрудников: почти промилле алкоголя.

Нарушительницу оштрафовали на 200 базовых величин (это 8400 белорусских рублей). Помимо этого, она лишена прав на 5 лет.

