Пьяную женщину, которая везла детей в школу, остановили в Гродно

В Гродно остановили женщину, которая ехала за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Как сообщили правоохранители, внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Audi, который двигался с выключенными фарами.
Машину остановили, за рулем находилась 49-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне также находись две ее дочери, девочки 14-ти лет.
Женщина отрицала, что села за руль пьяная, по ее словам, накануне она выпила вина. Фигурантка просила сотрудников ГАИ отпустить ее, чтобы отвести дочерей в школу, а самой отправиться на работу.
Однако ее отправили на освидетельствование, результаты которого подтвердили подозрения сотрудников: почти промилле алкоголя.
Нарушительницу оштрафовали на 200 базовых величин (это 8400 белорусских рублей). Помимо этого, она лишена прав на 5 лет.
