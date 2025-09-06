Ричмонд
Новые правила парковки вводят на двух участках проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

Они начнут действовать с конца сентября.

Источник: Время

Остановку и стоянку некоторых транспортных средств ограничат на двух участках проспекта Гагарина с 25 сентября, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет о зонах, расположенных в районе остановки «Медицинский институт», рядом с парком «Швейцария». В одной из них смогут парковаться электро- и гибридные автомобили, а в другой — только туристические автобусы.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, улицу Дальнюю и переулок Баева перекрыли для проезда транспорта до конца сентября.