Новые правила парковки вводят на двух участках проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

Остановку и стоянку некоторых транспортных средств ограничат на двух участках проспекта Гагарина с 25 сентября, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Речь идет о зонах, расположенных в районе остановки «Медицинский институт», рядом с парком «Швейцария». В одной из них смогут парковаться электро- и гибридные автомобили, а в другой — только туристические автобусы.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, улицу Дальнюю и переулок Баева перекрыли для проезда транспорта до конца сентября.