Хакасии выделят дополнительное финансирование на поддержку бизнеса

Минэкономразвития России выделит дополнительное финансирование Хакасии на поддержку для предпринимателей. Соответствующие меры реализуются в республике по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития.
Регион получит 6,2 млн рублей на мероприятия, проводимые для предпринимателей центром «Мой бизнес». Представители бизнеса смогут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг. Меры поддержки доступны предпринимателям любого масштаба — от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.
Отметим, что в течение последних лет в Хакасии наблюдается стабильное увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Привлеченные средства будут направлены на качественный рост существующего бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.