Преподаватель из Магаданской области вошел в число лучших экскаваторщиков

Вадим Шкедов из горного техникума представил Магаданскую область в номинации «Машинист экскаватора» на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». По итогам соревнований в Чувашии он занял седьмое место, сообщили в учебном заведении.
Всего за звание лучшего экскаваторщика страны боролись 12 специалистов. Участники демонстрировали свои знания в теории, отвечая на вопросы об устройстве техники и охране труда. На практических испытаниях экскаваторы под управлением конкурсантов должны были закрывать ковшом спичечные коробки, собирать мячи и на время проходить полосу препятствий.
«В такой жесткой конкуренции наш Вадим Иванович показал блестящий результат и вошел в топ-10 лучших машинистов экскаватора Российской Федерации, заняв почетное седьмое место! Это огромное достижение и доказательство высочайшего уровня профессиональной подготовки, которую получают наши студенты благодаря таким мастерам, как Вадим Иванович», — отметили в горном техникуме.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.