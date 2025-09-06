Смертельное ДТП под Новосибирском унесло жизнь 49-летней женщины

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в Новосибирском районе шестого сентября 2026 года, около 16:00. Автомобиль Hyundai Gretz, которым управлял мужчина 1985 года рождения, следовал по автодороге Р-254 из Новосибирска в сторону Омска. На 1444-м километре трассы, в месте нерегулируемого пересечения дорог, водитель, совершая поворот налево, не уступил дорогу, что спровоцировало столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем марки Sitrak под управлением водителя 1979 года рождения.