В Краснодаре реставрируют историческое здание школы № 8

Здание, построенное в 1913 году архитектором Николаем Козо-Полянским, изначально принадлежало Армянскому церковно-приходскому попечительству. С 1915 года в нем размещалась третья женская гимназия для девушек из разных слоев общества. В 1920-х годах здание стало педагогическим техникумом, а с середины 1930-х годов — средней школой № 8. В годы Великой Отечественной войны объект серьезно пострадал, но был восстановлен в 1947 году.