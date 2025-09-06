В Таганроге завершилась реконструкция Дворца спорта

Юрий Слюсарь осмотрел обновленные залы: два игровых зала с трибунами на 1000 зрителей, залы для прыжков на батуте, фехтования, греко-римской борьбы и тренажерный центр. В ходе реконструкции были полностью заменены инженерные сети, кровля и окна, а также обновлен фасад здания. На прилегающей территории появились новые открытые площадки для баскетбола, волейбола и тенниса.