В Таганроге завершилась реконструкция Дворца спорта

В Таганроге после реконструкции открылся Дворец спорта. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Источник: Пресс-служба Правительства Ростовской области

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь посетил обновленный Дворец спорта школы олимпийского резерва № 13 в Таганроге в рамках рабочей поездки 6 сентября. Масштабная реконструкция была проведена в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Юрий Слюсарь осмотрел обновленные залы: два игровых зала с трибунами на 1000 зрителей, залы для прыжков на батуте, фехтования, греко-римской борьбы и тренажерный центр. В ходе реконструкции были полностью заменены инженерные сети, кровля и окна, а также обновлен фасад здания. На прилегающей территории появились новые открытые площадки для баскетбола, волейбола и тенниса.

На проведение работ из областного бюджета было выделено более 630 млн рублей. Работы, начавшиеся в 2023 году, были завершены в срок, установленный контрактом.

Обновленный Дворец спорта готов к новому спортивному сезону и проведению соревнований.

Дворец спорта является частью крупного спортивного кластера «Красный котельщик», который, помимо прочего, включает в себя крытый 25-метровый бассейн, открытый 50-метровый бассейн, стадион «Авангард», крытый ледовый каток и две многофункциональные спортивные площадки.