В Баймаке одновременно заложили камни будущей мечети и православного храма

6 сентября в башкирском городе Баймаке Башкирии состоялась торжественная церемония закладки первых камней в основание будущей соборной мечети и православного храма. В мероприятии принял участие глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки по муниципалитету, которому сегодня исполнилось 95 лет.
Новая двухэтажная мечеть на улице Шоссейной призвана решить проблему нехватки мест в действующем молитвенном доме «Насихат», где часть богослужений уже проводится под открытым небом. Проект включает не только просторный молитвенный зал, но и гостиницу с кафе.
Параллельно на улице Горького началось строительство православного храма для Введенского прихода, который с 1995 года располагается в здании бывшего музея. Новая церковь создаст комфортные условия для растущей числа прихожан и занятий воскресной школы.
Оба религиозных объекта планируется ввести в эксплуатацию к 100-летию Баймакского района — через пять лет.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.