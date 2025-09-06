Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Баймаке одновременно заложили камни будущей мечети и православного храма

Объекты введут в эксплуатацию через пять лет.

Источник: Комсомольская правда

6 сентября в башкирском городе Баймаке Башкирии состоялась торжественная церемония закладки первых камней в основание будущей соборной мечети и православного храма. В мероприятии принял участие глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки по муниципалитету, которому сегодня исполнилось 95 лет.

Новая двухэтажная мечеть на улице Шоссейной призвана решить проблему нехватки мест в действующем молитвенном доме «Насихат», где часть богослужений уже проводится под открытым небом. Проект включает не только просторный молитвенный зал, но и гостиницу с кафе.

Параллельно на улице Горького началось строительство православного храма для Введенского прихода, который с 1995 года располагается в здании бывшего музея. Новая церковь создаст комфортные условия для растущей числа прихожан и занятий воскресной школы.

Оба религиозных объекта планируется ввести в эксплуатацию к 100-летию Баймакского района — через пять лет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.