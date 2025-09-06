В Казахстане открыли 11 новых школ за счёт средств Фонда поддержки образования

Фонд был создан в 2023 году по поручению Главы государства и формируется за счёт средств, изъятых у коррупционеров. Его главная задача — ликвидация трёхсменного обучения, устранение аварийных зданий и дефицита ученических мест. Для этого финансируется строительство и реконструкция школ, а также возведение дополнительных пристроек.