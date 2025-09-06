Власти Черняховска уточнили сроки завершения газификации города

«Хочу напомнить, что еще в 2019 году уровень газоснабжения города Черняховска был равен нулю. На сегодняшний день мы вышли на уровень 76,7%. Но мы на этом не останавливаемся, мы откорректировали проектно-сметную документацию, разделили оставшиеся кварталы на четыре участка и планируем в 2026—2027 году завершить газификацию города Черняховска на 100%. И я могу уверить наших жителей, что совместно с правительством области мы эти обязательства выполним», — сказал чиновник.