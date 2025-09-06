Ричмонд
Брынза — ку бань: Румыния не поставляла и не будет поставлять «братской» Молдове электричество за полцены

В июле Румыния продавала Молдове электроэнергию с наценкой в 22%, а в августе — с наценкой в 47%

Источник: Комсомольская правда

Министр энергетики Румынии Богдан Иван опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию:

«Я хочу раз и навсегда развеять этот миф и эту ложь, что Румыния использует часть своих стратегических преимуществ, чтобы поставлять электроэнергию за полцены соседней стране, дружественной стране, стране с множеством друзей, чрезвычайно важной для нас, которую мы ценим, но одно дело одно, а другое — другое», — заявил Богдан Иван.

В июле Румыния продавала Молдове электроэнергию с наценкой в 22%, а в августе — с наценкой в 47%.

В общем, даем братьям с той стороны Прута на нас заработать.

Все норм.