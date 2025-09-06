Ричмонд
Мобильная бригада совершила 35 выездов в села Баргузинского района Бурятии

Специалисты помогают доставить в медучреждения пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты мобильной бригады с начала 2025 года выполнили 35 выездов в поселения Баргузинского района Бурятии для транспортировки пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья в медучреждения. Подобная работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты населения республики.

Мобильная бригада доставляет граждан из сел девяти поселений Баргузинского района. С помощью спецавтотранспорта люди старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья могут с комфортом доехать до медучреждений для прохождения диспансеризации.

«Мы живем в самом отдаленном селе нашего района от районного центра. Общественный транспорт в наше поселение не ходит. Пожилым людям очень трудно добираться до районного центра для посещения социальных объектов. Поэтому они очень рады, что теперь есть возможность бесплатно и с комфортом, а также с сопровождением медицинского работника доехать до районной поликлиники и обратно, чтобы пройти диспансеризацию, сделать маммографию и получить консультацию врачей», — поделилась глава сельского поселения Хилганайское Лидия Гуржапова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.