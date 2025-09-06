Мобильная бригада совершила 35 выездов в села Баргузинского района Бурятии

«Мы живем в самом отдаленном селе нашего района от районного центра. Общественный транспорт в наше поселение не ходит. Пожилым людям очень трудно добираться до районного центра для посещения социальных объектов. Поэтому они очень рады, что теперь есть возможность бесплатно и с комфортом, а также с сопровождением медицинского работника доехать до районной поликлиники и обратно, чтобы пройти диспансеризацию, сделать маммографию и получить консультацию врачей», — поделилась глава сельского поселения Хилганайское Лидия Гуржапова.