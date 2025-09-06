Древнее фараонов на тысячу лет. В Татарстане нашли захоронения древних людей

В ходе археологических раскопок обнаружено девять захоронений людей каменного века. Среди находок — каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя и бобра, глоточных зубов рыб, резцов сурка, шлифованные пластины из клыков кабана и округлые подвески из приуральского серпентинита. По предварительной оценке исследователей, возраст захоронений превышает полторы тысячи лет египетских пирамид. Кладбище принадлежит первобытным людям, которые не умели обрабатывать металл и создавали орудия труда из камня, кости и дерева. Люди жили небольшими сообществами, занимаясь рыболовством и охотой. Озерные и речные водоемы были богаты рыбой, а леса изобиловали крупными животными, такими как олени, лоси и кабаны. Эти выводы подтверждаются содержимым погребений.