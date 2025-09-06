Древнее фараонов на тысячу лет. В Татарстане нашли захоронения древних людей

Впервые на территории Татарстана обнаружены масштабные свидетельства медной металлургии, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры. Это означает, что наши предки овладели искусством обработки металла в ту самую эпоху, когда в далеком Египте возводились величественные пирамиды фараонов. А нога человека в Поволжье ступала еще задолго до зарождения древнеегипетской цивилизации.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Сокровища древней мастерской.
Район Новобиксинтеевского могильника в Мензелинском районе буквально ожил под кистями археологов. На двух древних поселениях исследователи обнаружили целую россыпь артефактов, каждый из которых рассказывает свою историю о мастерстве наших далеких предков.
В культурных слоях, словно страницы древней книги, археологи нашли фрагменты медной руды с характерными зелеными вкраплениями малахита и синими включениями азурита. Эти минералы — безмолвные свидетели того, что древние металлурги умели распознавать и добывать медьсодержащие породы.
Но истинными жемчужинами коллекции стали медные шлаки — продукты выплавки металла из руды. Их химический анализ показал удивительные результаты. В процессе большая часть металла терялась, это подтверждается большим количеством медных корольков и повышенным содержанием меди в образцах. По мнению ученых, технология была относительно примитивной, но функциональной.
В ходе археологических раскопок обнаружено девять захоронений людей каменного века. Среди находок — каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя и бобра, глоточных зубов рыб, резцов сурка, шлифованные пластины из клыков кабана и округлые подвески из приуральского серпентинита. По предварительной оценке исследователей, возраст захоронений превышает полторы тысячи лет египетских пирамид. Кладбище принадлежит первобытным людям, которые не умели обрабатывать металл и создавали орудия труда из камня, кости и дерева. Люди жили небольшими сообществами, занимаясь рыболовством и охотой. Озерные и речные водоемы были богаты рыбой, а леса изобиловали крупными животными, такими как олени, лоси и кабаны. Эти выводы подтверждаются содержимым погребений.
Инструменты древних мастеров.
Среди находок особое место занимают готовые изделия и производственный инвентарь. Обломки медных шильев, пронизки и фрагменты втулок демонстрируют, что древние металлурги изготавливали не только простейшие украшения, но и функциональные предметы быта.
Фрагменты керамических тиглей — специальных емкостей для выплавки меди — и половина глиняного сопла для нагнетания воздуха в печь рисуют перед нами картину организованного производства. Эти находки свидетельствуют о том, что процесс плавки был хорошо продуман и технологически обоснован.
Научный анализ найденных шлаков принес сенсационные результаты. Их геохимические особенности — Ca-Ba-Sr-Zr ассоциация — четко указывают на переработку медистых песчаников Предуралья. Это означает, что уже в третьем тысячелетии до нашей эры существовали торговые или миграционные связи между различными регионами, позволявшие доставлять сырье на значительные расстояния.
На территории некрополя выделяются два примечательных погребения. Первое представляет собой парное захоронение женщины и ребёнка. Маленький мальчик (возраст 4−5 лет) был помещён между ног женщины. Погребальная камера была щедро посыпана охрой. В районе ног покойных обнаружено множество украшений, включая изделие из клыков кабана. Второе погребение содержало скелет взрослого человека. В этом захоронении также присутствовали украшения, хотя и в меньшем количестве. На шее скелета было найдено ожерелье, состоящее из тщательно отполированных клыков кабана.
Кроме погребений, археологи зафиксировали на площадке некрополя так называемые жертвенные комплексы. Эти комплексы представляют собой небольшие ямы, обильно засыпанные охрой, в которых были оставлены подношения. В одной из таких ям обнаружено 114 костяных подвесок. Во второй яме найдены восемь подвесок различных форм из серпентинита. В третьей яме была выявлена подвеска и наконечник стрелы.
Культурный контекст эпохи.
Пористая керамика и кремневые изделия, найденные рядом со следами металлургии, позволяют соотнести памятник с гаринской культурой третьего тысячелетия до нашей эры. Для понимания масштаба временной дистанции стоит вспомнить, что именно в эту эпоху в Египте правили фараоны Древнего царства и возводились знаменитые пирамиды Гизы.
Удивительной особенностью находок стало сочетание металлических и каменных изделий. Несмотря на освоение технологии выплавки меди, большинство орудий труда по-прежнему изготавливались из камня — наконечники стрел, ножи и скребки для обработки кожи и дерева. Это свидетельствует о переходном характере эпохи, когда новые технологии только начинали внедряться в повседневную жизнь.
Медные изделия, видимо, были редкими и ценными, возможно, имели ритуальное или статусное значение. Их производство требовало специальных знаний и навыков, что делало медные предметы символом технического прогресса и социального престижа.
Это открытие кардинально меняет наши представления о технологическом развитии региона и демонстрирует, что территория современного Татарстана была важным центром инноваций уже пять тысяч лет назад. Древние металлурги Татарстана оказались современниками строителей египетских пирамид, что ставит нашу землю в один ряд с великими цивилизациями древности. Их умение находить медьсодержащие руды, знание технологии выплавки и навыки изготовления металлических изделий свидетельствуют о высоком уровне развития местного населения.