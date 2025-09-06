«Пироги с тетёрками, балтийская лепёшка и море стихов»: как прошло открытие фестиваля уличной еды в Калининграде

Есть те, кто приехал за десять дней до фестиваля со своей продукцией и готовил всё здесь. Я очень рад, что мы смогли создать фестиваль, который очень привлекает гостей и участников. Вы понимаете, что без огромного желания приехать сюда невозможно. Поэтому каждый из тех людей, кто сюда приехал — это люди, которые очень-очень-очень хотели это сделать. У нас фестиваль, который закрывает сезон, который подводит итоги, — рассказывает основатель Street Food Russia Александр Исаев.