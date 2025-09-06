«Пироги с тетёрками, балтийская лепёшка и море стихов»: как прошло открытие фестиваля уличной еды в Калининграде

В середине дня Королевский парк заполнен отдыхающими. Люди неспешно гуляют по зелёным тропинкам, с интересом разглядывают кулинарные заготовки на открытых кухнях и оценивают блюда, выставленные на показ мастерами стритфуда. Даже у знакомых, давно полюбившихся проектов меню в этом году пестрят оригинальными новинками. Необычные названия вряд ли раскроют вам состав блюд, однако это с удовольствием сделают дружелюбные шефы.
Есть те, кто приехал за десять дней до фестиваля со своей продукцией и готовил всё здесь. Я очень рад, что мы смогли создать фестиваль, который очень привлекает гостей и участников. Вы понимаете, что без огромного желания приехать сюда невозможно. Поэтому каждый из тех людей, кто сюда приехал — это люди, которые очень-очень-очень хотели это сделать. У нас фестиваль, который закрывает сезон, который подводит итоги, — рассказывает основатель Street Food Russia Александр Исаев.
Кажется, что в 2025 году участники фестиваля договорились удивить искушённых гостей необычными блюдами из картошки. Например, Виктор Доронин представил новинку пышки-пончики. Внутри картофельных шариков разные начинки: балтийские шпроты, тунец, копчёная утка и, пожалуй, самый необычный топпинг в виде том-яма.
«Хотел сделать что-то картофельное. Картошка, рыба, мясо. Вначале получились лепёшки, потом драники с начинкой, ещё что-то… А потом я понял, что их можно сделать круглыми. Сделал круглыми — получилось. А в круглое ведь можно засунуть какую-то начинку», — объясняет идею автор блюда.
Ещё одну вариацию популярного плода представил проект «Кожура». Редкий сорт картошки Гала запекают и подают вместе с начинкой, которую выкладывают сверху. «Самый топ — то, чего нет ни у кого — это лещ горячего копчения без костей. Очень вкусное сочетание с вялеными томатами и зеленью. Идеальный вариант», — рекомендует шеф.
Проект с Куршской косы «Маяковский» — дебютант фестиваля. Однако блюдо, которое представляет молодая команда, легко составит конкуренцию всем ветеранам стритфуда. Здесь готовят балтийскую лепёшку по адаптированному к современности старинному рецепту куршей. Жареное тесто начиняют картофельным киселём с твороженным сыром, а сверху дополняют начинками в виде кильки со свёклой, говядиной стриплойн под трюфельным соусом, а также компчёными камбалой и лососем. Невероятно нежная творожная начинка и прохладные добавки освежают и как будто переносят в тень куршского леса на берегу моря.
Ещё один проект, чья миссия в возрождении оригинальных, старинных рецептов — пироговая «Плюшки» из Белгорода. Автор Ольга Савченко рассказывает, что хотела посвятить себя изготовлению хлеба, но на открытии пекарни гостям так понравились её пироги, что после этого никто не проявлял интерес к простой выпечке. Теперь в ассортименте «Плюшек» 28 пирогов и две кулебяки. «Пироги все украшены тетёрками. Это славянские узоры. Каждый узор имеет своё значение. То есть, он что-то приносит вам, обладателю. Эта традиция тоже тянется издревле», — объясняет Ольга.
Неожиданно в этом году одной из главных тем городского пикника стала литература. На широкой поляне между фудкортами разместили большой шатёр, где устроили книжную ярмарку. Здесь можно познакомиться с творческом современных калининградских писателей, купить книги или обменяться ими. «Нам очень хочется, чтобы люди приходили туда, особенно вместе с детьми. Там будут встречи с писателями. Писатели — это те, кто создаёт новый мир фактически, да? И встретиться с живым писателем нам показалось очень прикольно и интересно», — рассказал Александр Исаев.
Вечером, когда парк засветился сотнями тёплых лампочек, мир поэзии для калининградцев и гостей города открыл местный проект «Свои Чужие Стихи». Команда молодых людей и девушек организовала свободный поэтический микрофон. Подняться на сцену мог любой желающий, и таких оказалось очень много. До наступления темноты в Королевском парке звучали стихи классиков и современных поэтов, задавая атмосферу всему вечеру.
Формат открытого микрофона — не нов, но наш проект отличается неформальностью и популяризацией именно поэзии. Для многих стихи — это экзотика. Люди удивляются поэтам больше, чем музыкантам или стендаперам, которых часто можно встретить на массовых мероприятиях. Сегодня наших участников окружили максимальным вниманием. Было радостно видеть, как люди подтягиваются к сцене, чтобы снять выступающего или выступить самим. Возможно, поэзия сегодня — новая субкультура, и это здорово, — рассказала соорганизатор проекта Анастасия Попова.
Городской пикник продлится ещё два дня, 6 и 7 августа. С каждым днём насыщенная программа фестиваля будет становится всё интереснее. Для гостей проведут кулинарные мастер-классы и встречи с писателями, организуют музыкальные концерты, просмотры кино под открытым небом и много других активностей.