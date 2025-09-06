Прямые рейсы из Екатеринбурга на Шри-Ланку запустят в конце октября

В конце октября из Екатеринбурга стартуют прямые перелеты на Шри-Ланку. Чартерные рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам — вплоть до конца марта 2026 года. Время в пути составит около шести часов.
— На этот осенне-зимний сезон вновь планируются прямые авиаперелеты в Шри-ланку. Данное направление пользуется популярностью, — рассказал «КП-Екатеринбург» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Это уже четвертый год подряд, когда уральские туристы могут отправиться на популярный остров прямыми рейсами в осенне-зимний сезон.
Пока прямые рейсы не начались, добраться до Шри-Ланки можно стыковочными рейсами через Шарджу (ОАЭ).
Напомним, что с 27 октября авиакомпания Air Arabia запустит регулярные сезонные рейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби, что расширит возможности для путешествий по направлению в Южную Азию.