В Иркутске отремонтируют участок улицы Ширямова

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проводятся на участке улицы Ширямова в Иркутске. Об этом сообщили в администрации столицы Приангарья.
Реконструкцию проводят на отрезке дороги между домами № 13 и 196. Его протяженность составляет более 1,6 км. Работы рассчитаны на два года.
Сейчас специалисты приводят в порядок две полосы по направлению к аэропорту. Там полностью заменят ливневую канализацию. Кроме того, подрядчик сделает дополнительные полосы на подходах к аэропорту, уложит тротуар и обновит проезжую часть. После завершения основных работ специалисты благоустроят территории. В частности, они восстановят зеленую зону, смонтируют новые светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения, уложат тактильную плитку и нанесут разметку.
В 2026 году работы будут продолжены. Их проведут на двух полосах в сторону Байкальского кольца. Специалисты реконструируют более 500 м водоводов. Также они обустроят тротуары и проезжую часть.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.