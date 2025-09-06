В Иркутске отремонтируют участок улицы Ширямова

Сейчас специалисты приводят в порядок две полосы по направлению к аэропорту. Там полностью заменят ливневую канализацию. Кроме того, подрядчик сделает дополнительные полосы на подходах к аэропорту, уложит тротуар и обновит проезжую часть. После завершения основных работ специалисты благоустроят территории. В частности, они восстановят зеленую зону, смонтируют новые светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения, уложат тактильную плитку и нанесут разметку.