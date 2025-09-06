«Медаль» от Цыплаковой, Онегин, мигранты. В Казани открылся «Алтын Минбар»

«Понимаю и принимаю».
У стартовавшего в 21-й раз в Казани Международного кинофестиваля «Алтын Минбар» сразу несколько поводов стать особенным.
Кинофорум проходит в преддверии года, когда Казань будет носить статус Культурной столицей исламского мира, напомнила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Такое решение было принято в Джидде на XIII конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Впервые церемония открытия фестиваля прошла в новом здании театра Камала. Оно построено по международным стандартам и тоже связано с кино. В новом театре есть универсальный зал, где можно снимать кинокартины.
Жюри 21-го кинофестиваля возглавляет звукорежиссёр из Индии, обладатель премии «Оскар» за лучшее сведение звука Ресул Пукутти. Приезд на «Алтын Минбар» — его первый визит в Россию.
Ресул Пукутти видит много общего между культурами России и Индии. В культуре Индии также много исламского наследия. Исламское влияние в Индии ощутимо в архитектуре, в музыке, даже в одежде.
Говоря о представленных на фестивале фильмах, председатель жюри заметил, что они открывают новую культуру.
«Я понимаю и принимаю её, — подчеркнул Ресул Пукутти. — Для меня в киноискусстве в первую очередь важен гуманизм».
Близко к сердцу.
Фильмом открытия стала татарстанская картина «В мае 44-го» режиссёра Александра Далматова. Она снята по повести татарского писателя Нурихана Фаттаха о событиях Великой Отечественной войны. Маму главной героини в этом фильме сыграла народная артистка Татарстана Зульфира Зарипова.
«Мне было несложно работать, потому что наши родители пережили войну. По их рассказам я знала, как жили в это время люди, — рассказала “АиФ — Казань” Зульфира Зарипова. — Я с детства принимала все эти события близко к сердцу. Играя в фильме, вспоминала свою маму, соседей».
«В мае 44-го» не единственная кинокартина о войне в программе 21-го фестиваля. В секции «Полнометражные игровые фильмы» представлены «Оплот стойкости» (Черногория, 2024 г.), «Эвакуация» (Казахстан, 2025 г.), «Чёрный лес» (Россия — Германия, 2024 г.). «Оплот стойкости» рассказывает, как албанская семья спасает от нацистов сербского мальчика. «Эвакуация» описывает судьбы простых людей, ехавших во время войны на восток. Снятая с участием Татарстана картина «Чёрный лес» посвящена истории подвига Мусы Джалиля.
О событиях СВО рассказывает российский художественный фильм «Тимур и его команда», показ которого состоится в рамках фестиваля. Действие картины происходит в наши дни, в прифронтовой зоне. Бабушку Тимура играет народная артистка России Елена Цыплакова. На открытии кинофестиваля в Казани актриса прочитала стихотворение Ольги Ожгибесовой «Медаль». Это письмо с фронта сына матери. Он вспоминает своего деда, воевавшего в Великую Отечественную, и говорит, что будет рассказывать своему внуку про Мариуполь.
Пушкин, мигранты, одиночество.
В год 226-летия Александра Пушкина в программу фестиваля включили фильм «Отель “Онегин”. Певицу там играет оперная дива Любовь Казарновская.
«Очень интересное авторское кино а-ля Феллини, Тим Бёртон, снято с элементами анимации, — описывает картину Любовь Казарновская. — Этот фильм прекрасно был принят Московском кинофестивале и взрослой публикой и детьми, прогастролировал по международным фестивалям в Болгарии, Румынии, в Китае».
Певица напомнила, что была первой Татьяной на Первом Шаляпинском оперном фестивале в Казани в 1982 г. И ей очень приятно представлять «Отель “Онегин” в Казани, с которой начался её путь в большое онегинское путешествие.
Всего на кинофестиваль в этом году поступило 845 заявок из 67 стран. В конкурсную программу вошли 54 фильма из 22 стран — России, Черногории, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Марокко, Индии, Узбекистана, Малайзии, Китая, Сирии, Ирака, Ирана, Германии, Египта, Саудовской Аравии, Турции, Бангладеш, Кении, Нидерландов, Туниса, Беларуси.
По наблюдениям члена отборочной комиссии, доктора философии и искусствоведения, киноведа Светланы Слапке, в этом году картины отражают множество социальных проблем, конфликтов. Так, в секцию «Короткометражные игровые фильмы», внеконкурсную программу «Тюркский мир» вошли картины о проблемах мигрантов («Без гражданства», Иран, 2024 г.), о человеческом одиночестве («Мори», Турция, 2024 г., «Мать урожая», Кыргызстан, 2024 г.).
Что с татарстанским кино?
Татарстанские картины есть не только в Национальном конкурсе. В секцию «Документальные фильмы» вошёл «Казанский шов» (2025 г.) о прошлом, настоящем и будущем традиционного ремесла татар. В секции «Анимационные фильмы» представлена картина «Сквозь ресницы» (2025 г.).
Председатель отборочной комиссии «Алтын Минбар», директор Нового института культурологии, кандидат исторических наук, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК Нина Кочеляева считает, что татарстанское кино находится в стадии роста, набора количества и качества фильмов.
"Очень приятно, что сейчас татарстанское кино может конкурировать и принимать участие в международных конкурсах. Пять лет назад это было достаточно редкое явление, — отметила.
председатель отборочной комиссии «Алтын Минбар». — В Москве публика с восторгом принимала фильм «Дочки-матери» (создан режиссёрами Юлией Захаровой, Иреком Хафизовым. — Авт.)".
Нина Кочеляева пожелала татарстанскому кинематографу не оставаться в рамках своей республики, своей культуры, преодолеть границы Татарстана, выходить на универсальные темы сюжеты, которые будут созвучны всему человечеству. Тогда больше шансов прорваться в большой мир, на фестивали мирового масштаба.