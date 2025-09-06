В Беларуси самокатчикам стали приходить SMS-оповещения за нарушение ПДД

С 1 сентября 2025 года в Беларуси вступила в силу обновленная редакция ПДД. Одно из нововведений касается пользователей средств индивидуальной мобильности, то есть тех, кто использует самокаты, моноколеса, велосипеды. В частности, они должны спешиваться перед каждым пешеходным переходом.
Как пишет blizko.by, нарушителям правил уже стали приходить предупреждения, делается это в автоматическом режиме в форме SMS-сообщений. За это нарушение можно получить штраф от одной до трех базовых (от 42 до 126 белорусских рублей).
