Новосибирцы возмущены главным живым призом на ярмарке

Сибирякам предложили живого барана, который все время был привязан к столбу, не имел доступа к воде и еде.
На ярмарке «Краснообская осень», проходившей в Краснообске, победители конкурсов получили весьма необычный главный приз — живого барана. Сведения об этом, подкрепленные фотографиями, были опубликованы в сообществе «Инцидент Новосибирск».
Однако, на протяжении всего дня животное содержалось под открытым солнцем, без доступа к питьевой воде, что поставило под вопрос соответствие происходящего нормам гуманного обращения с животными. Подобное положение дел вызвало обеспокоенность у жителей поселка, особенно у родителей, не желающих, чтобы их дети становились свидетелями подобного зрелища.
В связи со сложившейся ситуацией, возникают закономерные вопросы:
• Допустимо ли использование живого существа в качестве призового фонда?
• Не является ли подобная практика нарушением действующего законодательства, в частности, статьи 245 Уголовного кодекса РФ, регламентирующей ответственность за жестокое обращение с животными?
• Какие меры необходимо предпринять для предотвращения подобных ситуаций в будущем?
Общественность выражает надежду на то, что данный инцидент не останется без внимания и призывает к проведению проверки законности подобных методов проведения мероприятий.