Впервые в Узбекистане вручили дипломы инструкторам активного туризма

Ранее выдавались сертификаты.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане впервые после обучения в рамках проекта «Школа инструкторов-проводников и гидов горного, экологического и активного туризма» 35 специалистов получили дипломы, сообщает Комитет по туризму РУз.

Документы о профессиональной подготовке вручили по итогу прошедшего круглого стола на тему «Активный и спортивный туризм в Узбекистане».

Данную школу организовали Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана (ФЕГТУ) в период с мая 2023 года по март 2025 года. В реализации проекта также участвовали НИИ Развития туризма при Комитете туризма Республики Узбекистан, Ассоциация гидов Узбекистана, ООО «USTOZLAR MAKTABI».

«Ранее вместо дипломов выдавались сертификаты», — уточнили Sputnik Узбекистан в пресс-службе Комитет по туризму РУз.

Студенты Школы на практике изучали использование снаряжения, ориентирование на местности, обеспечение безопасности и другие необходимые навыки.

Участники круглого стола также поделились результатами исследований, анализа международного опыта и практическими рекомендациями по развитию отрасли активного и спортивного туризма в стране.

В частности, прозвучали следующие предложения:

  • создать национальный координационный центр;
  • внедрить цифровую платформы «единого окна» с маршрутами и всей необходимой информацией;
  • открыть специализированные службы спасения;
  • популяризировать и создавать новые образовательные программы для обучения инструкторов-проводников.