Впервые в Узбекистане вручили дипломы инструкторам активного туризма

Данную школу организовали Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана (ФЕГТУ) в период с мая 2023 года по март 2025 года. В реализации проекта также участвовали НИИ Развития туризма при Комитете туризма Республики Узбекистан, Ассоциация гидов Узбекистана, ООО «USTOZLAR MAKTABI».