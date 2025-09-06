Впервые в Узбекистане вручили дипломы инструкторам активного туризма

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане впервые после обучения в рамках проекта «Школа инструкторов-проводников и гидов горного, экологического и активного туризма» 35 специалистов получили дипломы, сообщает Комитет по туризму РУз.
Документы о профессиональной подготовке вручили по итогу прошедшего круглого стола на тему «Активный и спортивный туризм в Узбекистане».
Данную школу организовали Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана (ФЕГТУ) в период с мая 2023 года по март 2025 года. В реализации проекта также участвовали НИИ Развития туризма при Комитете туризма Республики Узбекистан, Ассоциация гидов Узбекистана, ООО «USTOZLAR MAKTABI».
«Ранее вместо дипломов выдавались сертификаты», — уточнили Sputnik Узбекистан в пресс-службе Комитет по туризму РУз.
Студенты Школы на практике изучали использование снаряжения, ориентирование на местности, обеспечение безопасности и другие необходимые навыки.
Участники круглого стола также поделились результатами исследований, анализа международного опыта и практическими рекомендациями по развитию отрасли активного и спортивного туризма в стране.
В частности, прозвучали следующие предложения:
- создать национальный координационный центр;
- внедрить цифровую платформы «единого окна» с маршрутами и всей необходимой информацией;
- открыть специализированные службы спасения;
- популяризировать и создавать новые образовательные программы для обучения инструкторов-проводников.