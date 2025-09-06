На Камчатке откроется новая лаборатория для учащихся горной отрасли

Первая в Камчатском крае учебная пробирно-аналитическая лаборатория для учащихся горной отрасли откроется 9 сентября, сообщили в Камчатском институте развития образования. Она станет частью образовательно-производственного кластера в сфере горнодобывающей промышленности, созданного в регионе по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
«Это не просто учебный класс — это настоящая научная лаборатория, где теория сразу проверяется практикой. Студенты смогут научиться определять содержание драгметаллов в пробах, тестировать и подбирать оптимальные реагенты, проводить полный цикл исследований горных пород. Качественная подготовка специалистов — это фундамент развития нашей горнодобывающей отрасли», — поделилась директор Камчатского политехнического техникума Лилиана Буряк.
Проект реализуется по инициативе и при финансовой поддержке «Быстринской горной компании». Современная лаборатория будет оснащена передовым оборудованием, позволяющим молодым людям осваивать ключевые навыки для работы в горнодобывающей отрасли.
«Результаты анализов, выполняемых в лаборатории, имеют важное практическое значение: они помогают устанавливать запасы золотосодержащей руды, планировать ее добычу, рассчитывать баланс драгметаллов и оптимизировать затраты на производство. Это позволит выпускникам сразу включаться в реальные производственные процессы и способствовать развитию горной промышленности Камчатского края», — отметили в Камчатском институте развития образования.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.