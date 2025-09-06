В Якутске создадут научно-производственный центр «Полярный»

«Мы выиграли конкурс по созданию научно-технического центра по беспилотным системам “Полярный”. Уверен, что в Якутии у нас есть огромное поле для их применения и активной работы. В этом году запущены и работают маршруты Якутск — Нижний Бестях через реку Лену по доставке малых грузов беспилотниками, что значительно быстрее наземной логистики. И сегодня уже ставится вопрос о том, чтобы увеличить количество точек полета, охватывающих пригородные населенные пункты», — заявил глава региона Айсен Николаев.