В Якутске создадут научно-производственный центр «Полярный»

Научно-производственный центр по беспилотным системам «Полярный» будет создан в Якутске в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства республики.
«Мы выиграли конкурс по созданию научно-технического центра по беспилотным системам “Полярный”. Уверен, что в Якутии у нас есть огромное поле для их применения и активной работы. В этом году запущены и работают маршруты Якутск — Нижний Бестях через реку Лену по доставке малых грузов беспилотниками, что значительно быстрее наземной логистики. И сегодня уже ставится вопрос о том, чтобы увеличить количество точек полета, охватывающих пригородные населенные пункты», — заявил глава региона Айсен Николаев.
Центр будет открыт на базе лаборатории беспилотных летательных аппаратов. Она работает с 2024 года. Там изготавливают и апробируют перспективные дроны.
Создание «Полярного» расширит возможности применения беспилотных технологий в различных сферах. Речь идет в том числе о сельском хозяйстве, экологическом мониторинге, транспортной отрасли.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.