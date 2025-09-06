Ричмонд
Школы Забайкалья присоединились к акции «БумБатл»

Ученики могут внести свой вклад в сохранение природы, а также выиграть ценные призы и подарки.

Всероссийская акция «БумБатл», организованная в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», стартовала 1 сентября во всех образовательных учреждениях Забайкальского края. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

«Учащиеся всех возрастов смогут внести свой вклад в сохранение природы и поучаствовать в масштабном экологическом проекте, а также выиграть ценные призы и подарки. Сотрудники экоцентра уже приняли участие в акции, собрали 300 килограммов макулатуры и в дальнейшем планируют участвовать в этом полезном деле», — прокомментировали в экоцентре Забайкальского края.

Чтобы стать участником акции, необходимо создать команду в своей школе, зарегистрироваться на сайте бумбатл.национальныепроекты.рф и начать собирать макулатуру. Следить за результатами можно в личном кабинете на сайте акции.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.