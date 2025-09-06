Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В чувашском селе Старые Айбеси построят Дом культуры

Там будут проводить различные мероприятия, в том числе выставки и мастер-классы.

Дом культуры построят в селе Старые Айбеси в Чувашии при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Алатырского муниципального округа.

Учреждение будет рассчитано на 150 мест. В нем будут проводить культурные мероприятия, выставки и мастер-классы. Отмечается, что подрядчик уже завершил кровельные работы и залил стяжки пола. Сейчас специалисты приступили к отделке помещений, установке пожарного водопровода, систем видеонаблюдения и сигнализации. Все работы должны быть завершены до 1 ноября.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.