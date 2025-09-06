В чувашском селе Старые Айбеси построят Дом культуры

Учреждение будет рассчитано на 150 мест. В нем будут проводить культурные мероприятия, выставки и мастер-классы. Отмечается, что подрядчик уже завершил кровельные работы и залил стяжки пола. Сейчас специалисты приступили к отделке помещений, установке пожарного водопровода, систем видеонаблюдения и сигнализации. Все работы должны быть завершены до 1 ноября.