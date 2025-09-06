В Госдуме считают нормальным появление мемов про Max

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Появление национального мессенджера Max яркое событие, мемы по этому поводу — это нормально, это хорошее и доброе народное творчество. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Само по себе появление национальной платформы событие очень яркое и заметное для рунета, поэтому я бы на несколько волн разделил. Для начала это такой хороший, добрый народный фольклор. Потому что действительно очень много создается мемов, видео, высмеивают иногда качество и способы продвижения, насаждения национальной платформы. Это нормально», — сказал Боярский в интервью каналу «Россия-1».
Другая волна реакции на появление мессенджера — малокомпетентная попытка сделать технический анализ и разбор о якобы уязвимостях платформы, используя малопонятные широкому кругу термины, отметил он. «На такие вбросы есть абсолютно адекватные и понятные ответы, которые можно встретить в интернете. Все эти слухи разоблачаются», — добавил депутат.
Третье и «самое неприятное» — это попытка дискредитации мессенджера «абсолютно подложными фактами», рассказал Боярский. «Кому это может быть выгодно? В первую очередь тем силам, которые занимаются преступным бизнесом, мошенническими действиями, в том числе с использованием иностранных платформ», — подчеркнул он.