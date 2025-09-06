Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме считают нормальным появление мемов про Max

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский назвал такие шутки «хорошим, добрым народным фольклором».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Появление национального мессенджера Max яркое событие, мемы по этому поводу — это нормально, это хорошее и доброе народное творчество. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Само по себе появление национальной платформы событие очень яркое и заметное для рунета, поэтому я бы на несколько волн разделил. Для начала это такой хороший, добрый народный фольклор. Потому что действительно очень много создается мемов, видео, высмеивают иногда качество и способы продвижения, насаждения национальной платформы. Это нормально», — сказал Боярский в интервью каналу «Россия-1».

Другая волна реакции на появление мессенджера — малокомпетентная попытка сделать технический анализ и разбор о якобы уязвимостях платформы, используя малопонятные широкому кругу термины, отметил он. «На такие вбросы есть абсолютно адекватные и понятные ответы, которые можно встретить в интернете. Все эти слухи разоблачаются», — добавил депутат.

Третье и «самое неприятное» — это попытка дискредитации мессенджера «абсолютно подложными фактами», рассказал Боярский. «Кому это может быть выгодно? В первую очередь тем силам, которые занимаются преступным бизнесом, мошенническими действиями, в том числе с использованием иностранных платформ», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше