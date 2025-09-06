Ричмонд
Смертельная авария в Уфе: после столкновения с грузовиком погибла пассажирка легковушки

В Уфе при ДТП с грузовиком Sitrak погибла пассажирка Kia Rio.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 6 сентября, на Западном обходе Уфы произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила башкирская Госавтоинспекция.

Авария случилась на 21-м километре автодороги. По данным дорожной полиции, 59-летний мужчина за рулем Kia Rio столкнулся с грузовиком Sitrak, когда выезжал со второстепенной дороги на главную.

Фото: ГАИ РБ.

Водитель легковушки получил травмы, его пассажирка скончалась до приезда скорой помощи.

