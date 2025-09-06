В Алтайском онкодиспансере разработали «Дневник самопомощи»

Психолог Алтайского краевого онкологического диспансера Алла Лобанова разработала «Дневник самопомощи» для родственников пациентов с такими заболеваниями. Это соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Это понятное и удобное практическое руководство призвано помочь близким людей с тяжелыми заболеваниями справляться с эмоциональным напряжением. Дневник учит проживать сложные чувства: страх, вину, гнев, а также дает инструменты для распознания признаков депрессии в те моменты, когда рядом нет профессионального психолога», — говорится в сообщении.
Любой желающий может бесплатно скачать «Дневник самопомощи» на официальном сайте онкодиспансера. Узнать подробнее о том, как он устроен, можно по ссылке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.