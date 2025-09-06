Дизайнеры из Омской области примут участие в выставке в Москве

Команда дизайнеров из Омской области представит регион на выставке «Русский дом», которая пройдет
В прошлом году команда из Омской области с капсульной коллекцией «Русская кухня» заняла на выставке первое место. В этот раз дизайнеры покажут коллекцию «Русские зори», которую они разрабатывали несколько месяцев. Основной задачей было передать особую атмосферу раннего утра, переход между сном и явью. В этом помогут такие предметы интерьера, как светильники с ажурной лазерной резкой, которые создают игру теней, кованые подсвечники с двумя уровнями света, авторская мебель с вышивкой.
«Солнце, будто пробиваясь сквозь облака, освещает мир своим нежным золотым светом, создавая игру теней и цвета. Минуты рассвета наполнены таинственной энергией, вдохновляющей нас на все великие дела», — поделились создатели коллекции.
