В Новосибирске остановили торги по продаже предприятия «Сибсельмаша»

Новосибирский аукцион по продаже части здания управления «Сибсельмаша», имеющего историческую ценность, столкнулся с риском отмены. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заблокировала проведение торгов, отреагировав на жалобу одного из потенциальных покупателей. Два этажа административного корпуса завода были выставлены на продажу департаментом земельных и имущественных отношений городской администрации. Начальная стоимость лота, включающего более четырех тысяч квадратных метров, составляла около 42,7 миллиона рублей.