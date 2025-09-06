В Новосибирске остановили торги по продаже предприятия «Сибсельмаша»

В Новосибирске аукцион по продаже части «исторического» здания заводоуправления «Сибсельмаша» оказался под угрозой срыва.
Новосибирский аукцион по продаже части здания управления «Сибсельмаша», имеющего историческую ценность, столкнулся с риском отмены. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заблокировала проведение торгов, отреагировав на жалобу одного из потенциальных покупателей. Два этажа административного корпуса завода были выставлены на продажу департаментом земельных и имущественных отношений городской администрации. Начальная стоимость лота, включающего более четырех тысяч квадратных метров, составляла около 42,7 миллиона рублей.
Несмотря на то, что победитель аукциона предложил за здание 47 миллионов, процедура закупки была временно приостановлена. Причиной стало обращение компании «Завод светопрозрачных конструкций» в Новосибирское УФАС, в котором утверждалось, что мэрия не имеет полных прав на распоряжение недвижимостью, расположенной на улице Станционной.
Согласно заявлению компании, часть помещения площадью 228,5 кв.м на втором этаже пересекается с частью нежилого помещения, находящегося в собственности другого лица, что подтверждается данными из ЕГРН и кадастровыми паспортами. ФАС приостановила торги до рассмотрения сути жалобы, назначенного на 8 сентября.
Объектом спора оказалась часть площадей, принадлежащая московской компании «Меркас», ранее выкупившей имущественный комплекс «Сибсельмаша» за полмиллиарда рублей. Хотя суд два года назад отменил эту сделку из-за незаконности и заниженной стоимости, похоже, что часть территории завода осталась во владении ООО «Меркас».