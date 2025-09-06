С начала года в Кузбассе открыли 44 предприятия легкой промышленности

«Малый и средний бизнес активно включился в производство одежды после ухода из России зарубежных брендов. В Кузбассе много талантливых дизайнеров, как начинающих, так и уже известных покупателям. Наша задача — помочь в продвижении локальных брендов, чтобы они встраивались в российские линейки товаров, имели выход к массмаркетам и маркетплейсам страны», — отметила заместитель председателя правительства — министр экономического развития области Елена Галеева.