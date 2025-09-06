С начала года в Кузбассе открыли 44 предприятия легкой промышленности

Представители малого и среднего бизнеса Кузбасса с начала 2025 года открыли 44 новые компании в сфере легкой промышленности. Им доступны меры поддержки нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Малый и средний бизнес активно включился в производство одежды после ухода из России зарубежных брендов. В Кузбассе много талантливых дизайнеров, как начинающих, так и уже известных покупателям. Наша задача — помочь в продвижении локальных брендов, чтобы они встраивались в российские линейки товаров, имели выход к массмаркетам и маркетплейсам страны», — отметила заместитель председателя правительства — министр экономического развития области Елена Галеева.
Среди созданных в этом году предприятий в сфере легкой промышленности большая часть занимается пошивом спортивных и купальных костюмов, аксессуаров, верхней одежды и бытовых текстильных изделий. В топ-5 направлений также входит производство нательного белья.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.