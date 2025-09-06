Ремонт трех дорог завершили в Ершовском районе Саратовской области

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на трех дорогах в Ершовском районе Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Общая протяженность отремонтированных участков составила 10 км. Два из них находятся в городе Ершове. В частности, один отрезок проходит по улицам Ворошилова, 40 лет Победы, Лесхозной, Суворова и Степной. На этом транзитном маршруте уложили новый асфальтобетон.
Вторая дорога проходит по улицам Телеграфной, 25-го Съезда КПСС, Южной, а также Степной. Там изношенное покрытие восстановили методом холодной регенерации, а также уложили два слоя асфальтобетона.
«Третий транзитный маршрут, который мы отремонтировали в этом году в Ершовском районе, находится в селе Семено-Полтавка. Улица Молодежная соединяет две региональные дороги, ведущие из Ершовского в Краснопартизанский район. Они были отремонтированы ранее по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Почти 1 километр муниципальной дороги оставался в ненормативном состоянии, поэтому было принято решение передать этот участок на баланс области», — прокомментировал заместитель министра дорожного хозяйства Саратовской области Игорь Абрамов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.