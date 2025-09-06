Ремонт трех дорог завершили в Ершовском районе Саратовской области

«Третий транзитный маршрут, который мы отремонтировали в этом году в Ершовском районе, находится в селе Семено-Полтавка. Улица Молодежная соединяет две региональные дороги, ведущие из Ершовского в Краснопартизанский район. Они были отремонтированы ранее по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Почти 1 километр муниципальной дороги оставался в ненормативном состоянии, поэтому было принято решение передать этот участок на баланс области», — прокомментировал заместитель министра дорожного хозяйства Саратовской области Игорь Абрамов.