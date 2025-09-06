Томатный суп по-донски: Слюсарь поучаствовал в мастер-классе на фестивале

В ходе мероприятия он отметил важность фестиваля для продвижения продукции местных производителей и подчеркнул роль системы добровольной сертификации как гаранта высоких стандартов качества.
На церемонии открытия пяти новым предприятиям были вручены знаки системы сертификации. Среди получивших признание компаний — «Город. Кофе. Сендвичи. Десерты» и «Мед ДК». Глава региона также принял участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению холодного томатного супа из местных продуктов, произведенных участниками системы «Сделано на Дону».
Было отмечено, что на сегодняшний день сертификаты качества получили уже 150 предприятий региона, выпускающих более 5000 видов товаров и услуг. Глава области подтвердил намерение расширять представительство донской продукции в торговых сетях, включая федеральные и местные магазины, чтобы обеспечить жителям широкий доступ к качественным местным товарам.