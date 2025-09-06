Томатный суп по-донски: Слюсарь поучаствовал в мастер-классе на фестивале

Было отмечено, что на сегодняшний день сертификаты качества получили уже 150 предприятий региона, выпускающих более 5000 видов товаров и услуг. Глава области подтвердил намерение расширять представительство донской продукции в торговых сетях, включая федеральные и местные магазины, чтобы обеспечить жителям широкий доступ к качественным местным товарам.