Беглов осмотрел стадион «Приморец» после капитального ремонта

За два года на территории появились современные беговые дорожки, бросковая зона, круглогодичная площадка для лучников, зона для пляжных видов спорта и условия для занятий греблей. Особой гордостью стало первое в городе закрытое помещение для игры в городки. Рядом с Парком 300-летия также открылась новая площадка для сдачи норм ГТО, оснащенная тренажерами и электронным тиром.