Беглов осмотрел стадион «Приморец» после капитального ремонта

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский проинспектировали стадион «Приморец» после масштабной реконструкции.
Теперь спортивная площадка соответствует требованиям для проведения соревнований мирового и всероссийского уровня. Ремонт стадиона началось в 2023 году после обращения спортсмена на личном приеме у главы города.
За два года на территории появились современные беговые дорожки, бросковая зона, круглогодичная площадка для лучников, зона для пляжных видов спорта и условия для занятий греблей. Особой гордостью стало первое в городе закрытое помещение для игры в городки. Рядом с Парком 300-летия также открылась новая площадка для сдачи норм ГТО, оснащенная тренажерами и электронным тиром.
— Привели в порядок стадион, сделали из него многопрофильный спортивный комплекс. Уже начали строить первое в городе закрытое помещение для занятий городками. А самое главное, что там занимается большое количество людей, они могут выбрать любой вид спорта, — отметил Александр Беглов.
За последние шесть лет в Петербурге построили 550 бассейнов в образовательных учреждениях, что подтверждает системный подход города к развитию массового спорта и приобщению молодежи к здоровому образу жизни.