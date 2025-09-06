Ричмонд
Беглов осмотрел стадион «Приморец» после капитального ремонта

Стадион был закрыт на ремонт два года.

Источник: Смольный

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский проинспектировали стадион «Приморец» после масштабной реконструкции.

Теперь спортивная площадка соответствует требованиям для проведения соревнований мирового и всероссийского уровня. Ремонт стадиона началось в 2023 году после обращения спортсмена на личном приеме у главы города.

За два года на территории появились современные беговые дорожки, бросковая зона, круглогодичная площадка для лучников, зона для пляжных видов спорта и условия для занятий греблей. Особой гордостью стало первое в городе закрытое помещение для игры в городки. Рядом с Парком 300-летия также открылась новая площадка для сдачи норм ГТО, оснащенная тренажерами и электронным тиром.

— Привели в порядок стадион, сделали из него многопрофильный спортивный комплекс. Уже начали строить первое в городе закрытое помещение для занятий городками. А самое главное, что там занимается большое количество людей, они могут выбрать любой вид спорта, — отметил Александр Беглов.

За последние шесть лет в Петербурге построили 550 бассейнов в образовательных учреждениях, что подтверждает системный подход города к развитию массового спорта и приобщению молодежи к здоровому образу жизни.

