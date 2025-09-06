В Шалинском районе Чечни очистили территорию вдоль трассы Шали — Грозный

Работники Шалинского лесничества приняли участие в субботнике на территории вдоль трассы Шали — Грозный в Шалинском районе Чечни. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
Участники субботника удалили сухостой, мусор и лишнюю растительность на территории, ведущей к лесным массивам. Это поможет сохранить порядок на обочинах дороги, а также создаст более приятную атмосферу для проезжающих.
«Работники Шалинского лесничества проявили высокий уровень активности и самоотверженности во время субботника. Они использовали специализированное оборудование и инструменты для эффективной работы, что позволило быстро справиться с поставленными задачами», — отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чечни Итон Мизаев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.