В новом здании Пермской художественной галереи начался монтаж оборудования

В новом здании галереи идет установка выставочного и фондового оборудования, сообщают в краевом минстрое. В залах монтируют подиумы, стеллажи и витрины, ведется настройка светового оборудования. Конструкции изготовлены по индивидуальным заказам с учетом характеристик экспонатов.

Также продолжаются пуско-наладочные работы на лифтах и инженерном оборудовании, тестирование климат-систем, обеспечивающего постоянную температуру и влажность, необходимые для сохранности экспонатов.

Первыми в новой галерее откроются выставки «Дом», «Искусство по полочкам» и постоянная экспозиция деревянной скульптуры.