В новом здании Пермской художественной галереи начался монтаж оборудования

В новом здании галереи идет установка выставочного и фондового оборудования, сообщают в краевом минстрое. В залах монтируют подиумы, стеллажи и витрины, ведется настройка светового оборудования. Конструкции изготовлены по индивидуальным заказам с учетом характеристик экспонатов.