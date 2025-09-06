Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре фонтаны отключат в середине октября

Совсем скоро начнется консервация объектов к зиме.

Власти Самары объявили о скором завершении сезона функционирования городских фонтанов. Подготовка к зимнему периоду и их плановая остановка намечены на середину октября.

Стоит напомнить, что в текущем году тестовый запуск 47 городских фонтанов был произведен 26 апреля. С 1 мая они перешли на постоянный режим работы, функционируя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. В настоящее время в парке Победы ведутся работы по созданию «сухого» фонтана, выполненного в форме звезды.

Недавно, 3 сентября, после капитальной реконструкции был торжественно открыт фонтан «40 лет Победы», расположенный на улице Осипенко. Обновленный фонтан стал «поющим» и «танцующим», обзавелся водными арками, световым шоу и музыкальным сопровождением из песен военных лет.