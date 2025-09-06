В Самаре фонтаны отключат в середине октября

Стоит напомнить, что в текущем году тестовый запуск 47 городских фонтанов был произведен 26 апреля. С 1 мая они перешли на постоянный режим работы, функционируя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. В настоящее время в парке Победы ведутся работы по созданию «сухого» фонтана, выполненного в форме звезды.