В Самаре фонтаны отключат в середине октября

Власти Самары объявили о скором завершении сезона функционирования городских фонтанов. Подготовка к зимнему периоду и их плановая остановка намечены на середину октября.
Стоит напомнить, что в текущем году тестовый запуск 47 городских фонтанов был произведен 26 апреля. С 1 мая они перешли на постоянный режим работы, функционируя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. В настоящее время в парке Победы ведутся работы по созданию «сухого» фонтана, выполненного в форме звезды.
Недавно, 3 сентября, после капитальной реконструкции был торжественно открыт фонтан «40 лет Победы», расположенный на улице Осипенко. Обновленный фонтан стал «поющим» и «танцующим», обзавелся водными арками, световым шоу и музыкальным сопровождением из песен военных лет.