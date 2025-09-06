В доме Раневской в Таганроге создадут музей

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Это здание недавно передали области, и теперь здесь планируют создать музей. Состояние дома оставляет желать лучшего — капитального ремонта здесь никогда не было. В прошлом году благотворительный фонд выкупил здание и подарил его региону. Теперь его судьбой занялся Таганрогский музей-заповедник.
Кстати, у музея уже есть коллекция личных вещей Раневской — будущая экспозиция обещает быть интересной!
«Это место уникально для мировой культуры. .. Раневская здесь родилась, жила, формировалась как личность, как гениальная актриса, чье имя известно далеко за пределами нашей страны. Нельзя допустить, чтобы этот дом продолжал разрушаться…», — сказал Юрий Слюсарь.
Дом находится на ул. Фрунзе, 10. Это двухэтажное здание площадью более 600 кв. м. Фаина Раневская — великая советская актриса, звезда фильмов «Подкидыш», «Весна» и «Золушка», известная также своим остроумием.