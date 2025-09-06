В доме Раневской в Таганроге создадут музей

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Это здание недавно передали области, и теперь здесь планируют создать музей. Состояние дома оставляет желать лучшего — капитального ремонта здесь никогда не было. В прошлом году благотворительный фонд выкупил здание и подарил его региону. Теперь его судьбой занялся Таганрогский музей-заповедник.