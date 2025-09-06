Новый кластер проекта «Профессионалитет» открылся в Красноярском крае

Еще один топливно-энергетический кластер федерального проекта «Профессионалитет», входящего в нацпроект «Молодежь и дети», начал работать в Красноярском крае. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
В новый кластер вошли Канский политехнический, Канский технологический, Красноярский монтажный и Таймырский колледжи. Ядром кластера стал Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики. В нем созданы 15 новых современных мастерских и лабораторий, соответствующих передовым технологическим процессам предприятий-партнеров.
Главным стратегическим партнером кластера является компания «Роснефть». В этом году 275 студентов из Красноярска и Канска приступили к обучению по обновленным образовательным программам.
«В крае открыто шесть кластеров в рамках федерального проекта “Профессионалитет”. Наши техникумы и колледжи сегодня готовят кадры для самых важных и востребованных отраслей экономики края — транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, металлургии», — отметила заместитель министра образования Красноярского края Татьяна Гридасова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.