В Воронеже с 8 по 12 сентября отключат горячую воду в 626 домах

В Воронеже в связи с подготовкой к новому отопительному сезону, который уже не за горами, продолжают отключать горячую воду. С понедельника, 8 сентября, по пятницу, 12 сентября, ее не будет в 626 домах. Об этом сообщили в воронежском филиале «РИР Энерго».
Горячей воды не будет во многих домах Коминтерновского, Советского, Центрального и Ленинском районах. На левом берегу Воронежа отключений не станут делать, так как там они уже были в конце августа. Больше половины домов, где не будет горячей воды, находятся в Коминтерновском районе — их 387.
Чтобы узнать, подпадает ли ваш дом под отключение, нужно зайти на сайт воронежского филиала «РИР Энерго» в раздел «Информация об отключениях». В выпадающем списке нужно выбрать город и свой адрес. Появятся данные о причинах и сроках отключения, либо информация, что такового нет и не планируется.
В мэрии Воронежа напомнили, что могут быть корректировки сроков работ. В этом случае дату и время, когда возвратят горячую воду, нужно уточнять в своих УК или ТСЖ.