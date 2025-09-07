В Воронеже с 8 по 12 сентября отключат горячую воду в 626 домах

Горячей воды не будет во многих домах Коминтерновского, Советского, Центрального и Ленинском районах. На левом берегу Воронежа отключений не станут делать, так как там они уже были в конце августа. Больше половины домов, где не будет горячей воды, находятся в Коминтерновском районе — их 387.